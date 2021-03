Sex böcker av barnboksförfattaren Dr Seuss kommer inte längre att ges ut till följd av dess rasistiska innehåll, uppger Dr Seuss Enterprises som ansvarar för författarens kvarlåtenskap.

Böckerna är "And to think that I saw it on Mulberry Street" utgiven 1937, "McElligot's pool" (1947), "If I ran the zoo" (1950), "Scrambled eggs super!" (1953), "On beyond zebra!" (1955), "The cat's quizzer" (1976).