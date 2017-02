”Barn ska funka i vuxna miljöer”

Modedesignern Naim Josefi kör morgongympa med dottern, leker i Pontonjärparken och simmar på Centralbadet under helgen.

Jag brukar avsluta lite tidigare på fredagar för att gå och hämta min ett och ett halvt år gamla dotter på förskolan. Vi promenerar hem längs med Karlbergskanalen där hon pekar på alla fåglar. Jag vet inte vad fåglarna heter, men det gör inte hon heller, så det räcker kort och gott med ”fågel”. Det kommer några hundar och äldre damer som hon också vill hälsa på. Väl hemma fixar jag pasta med chorizo till henne och efter maten beordrar hon mig att ställa fram färska hallon. Det är okej, det är ju fredag och jag vill skämma bort henne. Sen kör vi fredagsdisco, hon älskar att hoppa och dansa. Speciellt till Måns Zelmerlöw. Efter en halvtimme blir vi trötta och läser Alfons, jag kan hela boken utantill. För mig är det avkoppling att umgås med henne efter en stressig jobbvecka. När hon somnat umgås min fru och jag, vi jobbar båda två i modebranschen så det blir mycket prat om design och styling innan vi somnar.

Efter packandet skissar jag lite på nya kläder för att dämpa söndagsångesten.

Behöver aldrig ställa klockan, min dotter är en väckarklocka som går upp exakt 06.00. Vi fixar frukost och kör morgongymnastik. Hade lite ont i ryggen förut och gjorde därför gymnastik på morgonen under en tid. Det snappade hon snabbt upp och nu vill hon att vi gör det varje morgon, det är hon som håller i själva passet. Lördagar är min

pappatid så idag rullar vi till Pontonjärparkens lekplats. Där leker vi hela förmiddagen för att sedan runda av med en fika på Petite France där vi festar på varsin bulle. Sen går vi vidare till Moderna Museet. Det är viktigt för barn att kunna vara i vuxna miljöer också, och se andra typer av rum, som finns på museer till exempel. Jag tror det stimulerar barns miljöbehov. När vi är hemma igen somnar hon tidigt och jag går ut för att träffa en vän på stan. Vi ses på Nosh & Chow där jag tar min favoritdrink old fashioned. Älskar whiskeydrinkar. Målet är att komma hem innan elva, vilket jag också gör.

På söndagen är det upp 06.00 som vanligt. Morgongymnastik igen. Efter lunch får jag lite mer tid för mig själv. Då dricker jag te, just nu en grön sort som jag köpte under en affärsresa till Japan. Det är naturligt och utan tillsatser, känns som att det rensar kroppen. Lärde mig simma rätt nyligen, så går och kör några längder på Centralbadet, följt av en lång, lång bastu. Känner mig som en ny människa när jag kommer ut. Väl hemma igen börjar jag packa. Mitt team och jag ska åka till Première Vision Paris nästkommande vecka, det är en av världens största tygmässor. Vi kommer jaga både tyger och inspiration, och såklart bara hänga runt i Paris. Efter packandet skissar jag lite på nya kläder för att dämpa söndagsångesten. Innan jag somnar sätter jag upp ett schema för vad som ska hända under veckan så jag känner mig förberedd.