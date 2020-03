Barn om rånvågen: ”Obehaglig känsla i magen”

Polisen har gjort en undersökning av anmälda brott där både de som rånar och de som blir rånade är barn under 15 år. De kom fram till att barn som rånar barn har ökat med 100 procent på fyra år. Foto: Emma-Sofia Olsson

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

I Täby centrum utanför Stockholm sitter kompisarna David, Nicholas och Theo och fikar. Polisen i Täby har beskrivit platsen som ett av de ställen där det sker många personrån, särskilt under kvällstid. Det är i de flesta fall unga som rånar andra unga och rånen har ökat i antal. Bara under förra året drabbades ungdomar i området av lika många personrån som under hela 2017 och 2018 tillsammans. Kompisarna har läst om rånen.

– Jag får en obehaglig känsla i magen när jag läser om väldigt unga personer som redan gjort olagliga saker, säger Theo.

– Det borde inte hända alls, särskilt inte bland barn, säger David.