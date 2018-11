Denna understreckare publicerades ursprungligen den 7 september 1961 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Amerikanska undersökningar har visat att det framför allt är sitt fantasibehov, som barnen mättar med hjälp av bildrutan. Om verkningarna av denna behovstillfredsställelse är det för tidigt att komma med några bestämda påståenden, framhåller professor Wilhelm Sjöstrand, som i denna artikel kommenterar de amerikanska iakttagelserna.

Barn framför tv:n, USA, 1958. Foto: AP

Televisionens lavinartade spridning i t.ex. USA kan belysas med några enkla siffror. I början av 1950-talet fanns det en TV-apparat i vart femtonde hem, medan knappt tio år senare endast ett hem av åtta saknade denna tekniska nyhet. Det var vidare hem med barn under 12 års ålder, som företrädesvis introducerade televisionen. Situationen i USA är numera den, att barnen under sina första 16 levnadsår i regel tillbringar lika mycken tid framför den magiska bildrutan som de ägnar åt skolan. En jämförelse mellan två städer i Kanada, en med och en utan tillgång till televisionsnät, visar att eleverna i småskolans första klass berett plats åt de nya möjligheter, som TV erbjuder dem, genom att ta 35 minuter från radiolyssnande, 35 minuter från leken och 13 minuter från sovtiden samt genom att dessutom se färre filmer och läsa ett mindre antal förströelseböcker.

Radioprogrammen utnyttjas huvudsakligen med avseende på nyhetsutsändningar och populärmusik. Det har emellertid också blivit allt vanligare att radioapparaterna får stå på, medan man håller på med något annat, ofta även rent tankearbete. I Boston fann man, att tonåringar, som hade tillgång till TV, sysslade med hemuppgifter i mycket mindre grad än kamrater, som var i samma ålder och av samma kön samt hade liknande social bakgrund men saknade TV.

Dessa och många andra intressanta uppgifter kan man studera i ett nyligen utkommet arbete, "Television in the lives of our children" (Stanford 1961), författat av trion Wilbur Schramm, Jack Lyle och Edwin Parker, samtliga verksamma inom forskningen kring massmediernas problem. De resultat som framläggs i denna publikation bygger på fleråriga undersökningar av många tusen barn, föräldrar och lärare i San Francisco Rocky Mountain, Denver och Kanada. Det empiriska underlaget är därmed större än för ett tidigare liknande verk av ett engelskt författarteam, Hilde Himmelweit, A.N. Oppenheim och Pamela Vince, "Television and the child" (Oxford 1958). I detta senare fall hade man endast undersökt ca 2 000 ungdomar i åldern 10-11 och 13-14 år, varav hälften var TV-tittare och den andra hälften tillhörde motsatt kategori. Denna engelska undersökning rörde sig också mycket mera med beskrivande data än vad den amerikanska gör, även om t.ex. konstaterandet, att ivrigt bruk av TV och låg intelligens följs åt bör ha kunnat tjäna som en tankeställare.

Den amerikanska författartrion är angelägen att understryka, att TV inte är något som pressas på barnen, och som dessa passivt anammar. Det är två faktorer med i spelet, och bägge har betydelse för den interaktion, som uppkommer. Å ena sidan har man de faktiska programmen med vad de har att erbjuda, å den andra barnen själva med sina varierande behov, för vilka de söker tillfredsställelse. Det är då naturligtvis betydelsefullt att veta, vilka möjligheter som i realiteten står till buds.

En granskning av sändningarna från fyra olika bolag under veckans första fem dagar under tiden kl. 4 till kl. 9 d.v.s. "barnens timme", ger ett ganska nedslående intryck. Huvuddelen utgörs av tecknade filmer, vildavästern-filmer, thrillers, äventyrsfilmer och annat sådant, som i första hand ger spänning och vädjar till fantasien. Endast ca 15 procent av tiden upptas av program, som är mer verklighetsbetonade, därav nära hälften av nyhetsutsändningar. Under de 100 timmar, som analyserades, förekom det 12 mord, 16 pistoldueller, 21 fall då människor blev ihjälskjutna, 21 andra exempel på skottväxling, 37 slagsmål och mycket annat av närliggande art. Endast i mycket ringa utsträckning hade barnen tillfälle att välja något mer uppbyggligt alternativ. Det är under dessa omständigheter föga egendomligt, om man på allvar ställt frågan huruvida inte TV ger barnen oriktiga föreställningar om rätt och orätt samt bidrar till att utveckla kriminalitet och våldsmentalitet. Föräldrarna i USA hyser starka betänkligheter i dessa avseenden. Denna oro är större i t.ex. familjer med collegeutbildning än bland andra sociala skikt.

TV-tittandet regleras av en mängd olika förhållanden, som i sin tur är mer eller mindre direkt förbundna med barnens behov. Åldern är således avgörande. Barnen börjar använda TV redan i 3-årsåldern, och den tid de avsätter stiger stadigt undan för undan, tills de befinner sig i klass 6 eller 7, då en nedgång börjar göra sig märkbar. De intelligenta eleverna tillhör de ivrigaste tittarna fram till 12-årsåldern, men därefter blir det tvärtom de minst begåvade som är angelägnast.

Denna artikel var införd i SvD den 7 september 1961.

Vid en viss mognadsnivå bereder televisionen tydligen inte längre samma tillfredsställelse åt de mer begåvade, som nu i stället ägnar mer tid åt t.ex. det tryckta ordet. Familjens bildningsgrad är också av betydelse, d.v.s. TV används mer inom familjer med lägre bildningsgrad. Flickorna gillar företrädesvis musik och situationskomik, medan pojkarna föredrar spänning och äventyr. För båda könen fyller TV emellertid ofta den funktionen, att den ger möjligheter till samvaro eller lämnar stoff för samtal inom kamratkretsen. Framför allt är det sitt fantasibehov, som ungdomarna mättar med hjälp av bildrutan. Men med stigande ålder söker de sig dock alltmer till de verklighetsbetonade programmen. Denna utveckling framträder emellertid nästan uteslutande inom medelklassen. Detta anses sammanhänga med de sociala normerna på detta håll. Man är där mer inställd på ett verksamt liv, behärskning och ansvar är levande ideal, man vill arbeta för framtiden och förbättra sig själv o.s.v. Inom lägre socialgrupper går man mer upp i nuet med den förströelse, som finns att tillgå. Det visade sig därför, att de deklarerade studieavsikterna företedde en samgång med TV-tittandet inom medelklassen (ju bestämdare studieavsikter, desto mindre tid ägnades åt TV), medan inget dylikt samband framträdde för lägre socialgrupper med deras över huvud mycket mer frekventa utnyttjande av sina apparater.

Just som hjälpmedel att tillfredsställa fantasien kan TV vara av både godo och ondo. Här ges t.ex. en möjlighet att leva ut de aggressioner, som uppstår i samband med att man blir hindrad från att göra något man vill (då man blivit "frustrerad"). Förff. kan påvisa, att förekomsten av konflikter mellan barn och föräldrar går hand i hand med graden av antisocial aggression. Men speciellt bland de barn, som i hög grad utnyttjar TV:s fantasiprogram, är samtidigt den antisociala aggressiviteten starkt framträdande, visserligen ännu inte i klass 6 men däremot alldeles tydligt i klass 10. Det tycks emellertid förhålla sig på det viset, att resultatet av en konflikt blir olika i skilda socialgrupper. Endast i familjer med högre social och ekonomisk status drivs barnen av sin uppdämda aggressivitet att fly undan in i TV:s fantasivärld. Inom lägre socialskikt blir konsekvensen den rakt motsatta: man överger TV. Men om TV alltså på detta sätt kan fylla en mentalhygienisk uppgift och åstadkomma en viss tillfällig lättnad, får man å andra sidan inte blunda för att verkningarna ibland kan vara mindre önskvärda. Konflikter löses inte på denna väg, och här kan m.a.o. därför lura faran, att man inte på allvar tar itu med de reella problem, som man måste klara av om en mera bestående harmoni skall bli möjlig att uppnå.

Till de positiva bidragen hör, att TV-tittande barn får ett betydligt större ordförråd än andra under förskoleåldern. Detta gäller i synnerhet för de bäst och sämst begåvade. Men längre upp i klasserna tycks TV-barnen inte nå bättre resultat i fråga om t.ex. fakta, som avser naturvetenskap eller samhällsförhållanden. Tvärtom visar sig flitiga TV-tittare känna namnen på författare och statsmän sämre än de barn, som är mindre angelägna. I fråga om schlagermusiker, jazzband o.d. är TV-älskarna däremot överlägsna.

Men då programmens beskaffenhet är den relaterade, bör det ligga nära till hands att fråga om barnen inte faktiskt lär sig att acceptera våldsmentalitet och brottslighet. Förff. erkänner, att aggressiva barn tydligen bättre minns aggressiva handlingar, att det kan förekomma identifikation med vissa fantasifigurer, vare sig dessa är dåliga eller goda till sin karaktär, och att man över huvud kan komma att förväxla fantasiens värld med den reella värld man lever i. Men de tror inte på att TV i någon väsentlig grad kan bidraga till uppkomsten av ungdomsbrottslighet.

Man skulle givetvis gärna se, att denna ståndpunkt verkligen träffat sanningen. Men det finns vissa synpunkter, som manar till försiktighet. Om TV enligt vad förff. själva påpekar ofta används inte blott inom familjen utan också i sällskap med kamrater och likasinnade, finns det onekligen en risk för att vissa omständigheter i dessa sammanhang kan bidra till att ungdomens attityder i väsentliga avseenden utformas i mindre önskvärd riktning. Våld och brott kommer att gillas, därför att man ser dem tillsammans med jämnåriga, som vill vara "tuffa" och därför uttrycker sitt godtagande av vad bildrutan har att bjuda i den vägen. Om man lär sig betrakta våld och brott som naturliga och tillåtna fenomen, emedan så är nödvändigt i den sociala grupp till vilken man närmast hör, blir steget längre fram inte lika stort, då det gäller ett eget praktiserande av samma slags beteende. Det är inte TV i sig som är farlig, utan dess verkningar i ett visst slags "social miljö", som pressar andras värderingar på åskådaren.

Tills vidare vet vi emellertid över huvud taget alltför litet om TV:s verkningar för att kunna komma med några bestämda påståenden. Även den amerikanska undersökningen är i allt väsentligt av rent deskriptiv natur, och någon säker uppfattning om orsak och verkan är därför inte möjlig. Då förff. t.ex. menar, att konflikter ger upphov till aggression, som i sin tur medför fantasiflykt för barn inom ett högre socialskikt, är detta inte den enda tolkningen. Det kan lika gärna förhålla sig så, att för flitigt bruk av TV:s fantasiprogram i medelklassmiljö med dess inställning på det för framtiden nyttiga leder till konflikter i hemmet med påföljande aggression. Fantasiflykten kan m.a.o. vara orsak i stället för verkan.

Endast verkliga experiment kan ge säkert besked på denna och andra punkter. Men sådana saknas ännu på några få undantag när. Därför finns det också anledning att inte alltför lättvindigt som obefintliga avfärda sådana eventuella inflytanden av TV som försämring av smaken, tillvänjning till passivitet eller skadlig och för tidig kontakt med de vuxnas värld. I vilket fall som helst kan man ge de amerikanska förff. rätt i att hemmen på allt sätt bör söka ge en motvikt till alla tänkbara skadeverkningar.

Wilhelm Sjöstrand Wilhelm Sjöstrand (1909–1989) var professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala universitet.