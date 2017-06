Barn kan radikaliseras på två veckor: ”Liknar grooming”

En 15-årig flicka i Danmark ska via sociala medier ha tagit kontakt med personer som rest till IS och varit på plats i Syrien. I maj i år dömdes hon till sex års fängelse, för att ha försökt framställa sprängmedel. Foto: AP/TT

Läs även Så blev nio svenska barn jihadistresenärer

En 15-årig flicka i Danmark skulle bomba två skolor. En skola på Västsjälland där hon själv varit elev och en judisk skola i Köpenhamn. I maj i år dömdes hon, nu 17 år gammal, till sex års fängelse.

Flickan har enligt domen skaffat kemikalier och försökt framställa sprängmedlet TATP, som är vanligt förekommande vid terrordåd.

Hon gick från att ha ett rent brottsregister till att bli dömd för terrorbrott.

Annons X

– Vi talar om en radikaliseringsprocess på två veckor. Hon gjorde en resa till Turkiet och gick från att bli intresserad av islam till att bli radikal, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Flickan ska via sociala medier tagit kontakt med personer som rest till IS och varit på plats i Syrien. Hon har dessutom brevväxlat med en före detta IS-krigare som under den perioden satt fängslad i Danmark.

Flickan är ett exempel på hur snabbt radikaliseringen av unga kan gå, menar Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

IS-personer sonderar internet och fångar upp individer de tror att de kan påverka.

I veckan har Svenska Dagbladet och Aftonbladet berättat om ungdomar i Sverige som radikaliserats, rest till Syrien och Irak och även kommit tillbaka till Sverige. I en ny rapport där forskare vid Försvarshögskolan tagit del av uppgifter via Säpo står det att 18 personer som rest till IS är barn. Den yngsta 13 år.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp. Foto: Thommy Tengborg/TT

Läs även Krigsfruar och jihadbrudar – ett underskattat hot

– Vi har inte tittat specifikt på hur lång tid det tagit för dessa att bli radikaliserade. Men erfarenheten säger att det inte tar särskilt lång tid. I Tyskland, där man tittat på detta, ser man att det gått extremt snabbt för exempelvis unga kvinnor att gå från intresserade till radikala, säger Magnus Ranstorp, som är en av författarna till den nya rapporten om svenska IS-resenärer.

Han säger att tillvägagångssättet när det kommer till radikalisering och rekrytering påminner om grooming, alltså vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte över nätet.

– Det är samma taktik som i grooming. IS-personer sonderar internet och fångar upp individer de tror att de kan påverka. Precis som pedofiler, säger Ranstorp.

Kontakten kan inledningsvis vara ganska oskyldig, för att sedan bli mer intensiv och frågorna kan istället övergå till konkreta uppmaningar. För att öka trycket ännu mer så anordnas ett möte offline, om det är möjligt.

– Det kan handla om olika sociala engagemang, att man träffas i en moské, lagar mat eller ses i en studiecirkel, säger Ranstorp.

Helgen efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm greps en 17-årig man i Oslo i Norge som bar på en mindre splitterbomb. Norska säkerhetspolisen, PST, säger till SvD att rättegång väntar i höst.

– Han har varit inne på samtal innan han greps med bomben där det fanns en oro för att han höll på att bli radikaliserad, då talar vi om islamistisk extremism, säger Anette Aamodt, informationschef på PST.

Hon säger att 17-åringen byggt bomben, men man utreder om han fått hjälp via nätet eller av någon i hans närhet.

Polis på plats i Oslo i samband med att den misstänkta bomben hittades. Foto: Foto: Fredrik Varfjell/TT

I Europols senaste rapport om terroristers nya strategier beskriver man att propagandan på nätet, för att locka in unga, fortsätter. Det har blivit svårare att sprida IS-material på nätet eftersom övervakningen ökat. För att få spridning så anordnas därför koordinerade propagandastötar där man först har kontakt med flera IS-sympatisörer via krypterade appar. Där uppmanar man dem att skapa anonyma konton på exempelvis Twitter och på en och samma gång sprida IS-material. Då får spridningen stor effekt och kontona hinner inte tas bort.

– Även om internet har en stor påverkan på radikalisering så är det ändå möten i verkligheten som spelar störst roll, säger Magnus Ranstorp.