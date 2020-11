Det är januari 2008. Barack Obama är USA:s enda afroamerikanska senator och kandidat till att bli Demokraternas presidentkandidat. Hans hustru Michelle har inte varit jätteentusiastisk till att han ska resa land och rike runt i två år för att försöka bli USA:s president medan deras döttrar ännu är barn. Nu ska Barack Obama tala i Greenwood i South Carolina, ett framträdande som inte är nödvändigt för kampanjen – i en stad som ligger 90 minuters bilresa från närmaste flygplats.

Det spöregnar och publiken visar sig bestå av ett tjugotal människor. Men så hörs någon ropa ”Fired up!”. Massan svarar: ”Ready to go!”. ”Fired up” ropar rösten igen och så fortsätter det: ”Fired up”, ”Ready to go!” Hon som ropar heter Edith Childs och har i uppgift att värma upp publiken vid alla möjliga sorters sammankomster. Obama faller in i kören, och så blir resan till Greenwood alls inte onödig. Obama-kampanjen har hittat sitt stridsrop: ”Fired up!”, ”Ready to go!”