Bara oavgjort för jagande Trelleborg

Anton Tideman och Trelleborg spelade 1–1 mot Varberg. Arkivbild. Foto: Björn Lindgren/TT

Dalkurd och Brommapojkarna tog ytterligare ett litet kliv mot nästa års fotbollallsvenska på måndagskvällen. Trelleborg, den jagande tabelltrean i superettan, fick nämligen bara 1–1 mot Varberg hemma på Vångavallen. Marcus Pode gav TFF ledningen på straff i 77:e minuten, men redan två minuter senare fick även gästerna straff och Oliver Silverholt kunde kvittera.

Med fyra omgångar kvar toppar Dalkurd på 54 poäng, följt av BP på 52 och Trelleborg på 46.

Där bakom tog inte fyran Helsingborg chansen att knappa in på Trelleborg, som just nu ligger på kvalplats. Gefle hemmaslog HIF med 2–1, efter att Deniz Hümmet först gjorde 1–0 och sedan slog inlägget som Adam Bergmark Wiberg skallade in till 2–0 strax före paus.

– Vi gör en bra första halvlek, säger Bergmark Wiberg till C More.

Helsingborg fick lite mer att säga till om efter paus, men Edwin Gyimahs reducering dröjde till 90:e minuten. Gefle klättrar i och med segern över det negativa kvalstrecket, medan skåningarna har fem poäng upp till rivalerna från Trelleborg.