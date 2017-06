Bara godkänt för Hellströms turnépremiär

Håkan Hellström startade sin sommarturné med en spelning på Stadion i Stockholm i går. Foto: Maja Suslin/TT

Aftonbladets Markus Larsson hyllar gästerna Erik Lundin, Silvana Imam och särskilt First Aid Kit. "När systrarna Söderberg kommer in börjar konserten att flyga", skriver Larsson, men tycker att Hellströms nya turné i övrigt mest känns som en favorit i repris och konstaterar att konceptet inte har förändrats på flera år. Ibland är spelningen fenomenal, men Larsson saknar tiden när Hellström var "en oregerlig orkan". "Det går inte att explodera hur mycket eller hur länge som helst", skriver Larsson och sätter tre plus.

Expressens Anders Nunstedt tycker att Hellström satsar för mycket på säkra kort i låtlistan och att likheterna med tidigare Ullevikonserter är slående. Samtidigt brottas Sveriges störste popstjärna med förväntningar på en skyhög, nästan orättvis nivå. Men finalen utmynnar till en jubelfest där "Håkan och hans band låter blixten slå ned gång på gång", och betyget blir tre getingar.

Dagens Nyheters Mattias Dahlström konstaterar att Hellströms metamorfos från tanig indiepoppare till fullblodad arenarockare nu är helt genomförd. Det är utan tvekan en extremt underhållande kväll, där bandet fläskar på med "extra allt" hela tiden, men problemet är att många av Hellströms äldre låtar inte tål denna omilda behandling. I stället är det i det nyare materialet konserten fungerar bäst, skriver DN och ger också en trea.

Göteborgs-Posten sticker dock ut från mängden och drämmer till med högsta betyg – fem fyrar. "Turnépremiären av 'Rullande åska' är en storm där blixten slår ner i huvudet flera gånger om", jublar tidningens utsända Sofia Andersson.

Håkan Hellström spelar även på Stockholms Stadion i kväll lördag.