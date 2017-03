Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är en av flera konstnärliga högskolor som har svårt att locka studenter som inte kommer från medelklassmiljö till sina utbildningar. Foto: Henrik Montgomery/TT

Är man på något sätt verksam inom kultursektorn finns vid det här laget viss vana vid rapporter eller utredningar om att det inte direkt kryllar av elever med arbetar- eller invandrarbakgrund på de konstnärliga utbildningarna.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Trots flerårigt arbete med breddad rekrytering råder där fortfarande stor brist på mångfald när det gäller socio-ekonomisk bakgrund, konstateras det nu senast i en kartläggning som SR:s Kulturnytt gjort. Av 19 högskolor med konstnärliga utbildningar uppger sig hälften vara missnöjda med hur studentgrupperna ser ut – ”eftersom de inte reflekterar samhället i stort”, enligt Kulturnytt.

Vi kan naturligtvis, självfallet och med extra allt vara väldigt överens om att det är önskvärt att utbildningarna avspeglar samhället i alla dess nyanser. Likaså att det är tråkigt att konsthögskolorna får elever de egentligen inte vill ha utan dras med alltför många unga övre medelklassare i klasserna.

Annons X

Vi kan förstå att detta bottnar i segregerade bostadsområden och skolor, ha hur välformulerade värdegrunder och finslipade målformuleringar som helst, men också inse att förhållandena avspeglar samhället i stort. Låt oss titta på vilka som konsumerar kultur, läser en sida som denna, och vilka som får sina debutromaner publicerade.

Har vi föräldrar med högskoleutbildning – eller är rentutav födda in i kultursvängen? Ja, många – och en del. Men långtifrån alla.

Problematiken med, om jag får kalla det så, social reproduktion är inte på något sätt nationell, utan hyfsat global.

”Can only rich kids work in the art world?” undrade den amerikanska kommersiella konstsajten Artsy i en artikel tidigare i februari. Och att arbeta med konst menades då i första hand att försörja sig på arbetsplatser som gallerier och museer i USA, där ”internships” – mer eller mindre obetalda praktikplatser – är legio. I USA och Storbritannien är frågan än mer relevant när det gäller konstnärliga utbildningar – viss kvotering till trots – på universitet med skyhöga och stigande avgifter. Givetvis blir resultatet att nyutexaminerade konstnärliga utövare i någon aspekt kommer att avspegla föräldrahemmets starka ekonomiska och kulturella resurser.

Kulturnytts kartläggning berör 19 konstnärliga högskolor. Av en numerologisk slump nämner Konstnärsnämnden 19 yrkeskategorier som ordentligt halkat efter i löneutvecklingen. Bland dem skådespelare, författare, dansare och musiker. I en rapport som publicerades i december konstateras att kulturskapare trots högre utbildning har sämre inkomster än den övriga befolkningen.

Tanken, särskilt så här i orange kuvert-tider, ligger inte långt borta att man utan flammande passion, grundmurad trygghet hemifrån, eller utan kunskap om marknaden, tvekar att dra på sig åratal av studieskulder – bara för att, som Konstnärsnämnden leder i bevis, hamna i det ekonomiska bottenskiktet bland filmare och bildskapare.