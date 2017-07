White House chief strategist är hans titel Foto: Evan Vucci

I helgens Financial Times recenserar Edward Luce, nu tidningens ”chief US commentator” och tidigare i sin karriär bl a talskrivare åt USAs dåvarande finansminister Larry Summers, en nyutkommen bok om Steve Bannon, president Trumps tidigare kampanjordförande och nu hans närmaste rådgivare.

Det är Joshua Green, journalist vid Bloomberg Businessweek, som skrivit boken ”Devils Bargain: Steve Bannon, Donald Trump and the Storming of the Presidency”.

Boken bygger delvis på långa intervjuer med Bannon.

För de flesta, inklusive mig, förknippas Bannon främst med den högerextrema amerikanska medieorganisationen Breitbart News. Men Green har grävt mycket djupare än till alt right-rörelsen.

Det Luce lyfter fram i sin fylliga recension är Bannons systematiska studier av världens religioner och främst då hans fokus på undergångsföreställningar - dels av västerlandets undergång (som enligt René Guénon - som Bannon ofta återkommer till - inleddes 1312 med förstörelsen av Tempelriddarorden), dels av den från hinduismen hämtade tanken att vi lever i Kali Yuga-tidsåldern, en 6 000 år lång period av mörker då traditionerna glöms bort, dels av allehanda europeiska kulturpessimister som italienaren Julius Evola som påverkade Mussolini och vars verk översatts till ryska av Putins chefsideolog Alexander Dugin.

Luce konstaterar att det inte är lätt att utreda på vilket sätt Bannon påverkat och påverkar Trump.

Att Trump själv inte har någon sammanhängande världsbild är ingen hemlighet och det gör att potentialen för Bannon är stor. Vart Bannoneffekten kommer föra Trump - och USA - är en viktig fråga.

För den som är intresserad av amerikansk politik är uppenbart Steve Bannon en person värd att lära känna.