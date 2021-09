Till helgen går det ryska folket till val för att välja 450 medlemmar till parlamentet, som består av ett underhus, duman och ett överhus, federationsrådet.

Maktpartiet Enade Ryssland hade stora framgångar i senaste valet 2016 och med 54 procent av rösterna fick det 343 platser i parlamentet. Även om Enade Ryssland under de senaste två åren hamnat på opinionssiffror under 30 procent (enligt ansedda Levadainstitutet) finns det ingen anledning att tro att partiet hamnar under 50 procent – det är ju Putin som bestämmer.