Banksys identitet påstås vara avslöjad

Ett verk av Banksy i London. Arkivbild. Foto: Alastair Grant/AP/TT

Den brittiske graffitikonstnären Banksy har länge hållit sin identitet hemlig – i diametral motsats till alla sina verk.

Men nu kan personen bakom vara avslöjad. England spekulerar i att det är Robert Del Naja, känd från gruppen Massive Attack, som har skapat konstverken signerade Banksy.

Anledningen till misstankarna är en intervju i podcasten "Distraction pieces", där artisten Goldie kan ha råkat försäga sig när han pratade om graffitins roll.

– Ge mig en bubblig bokstav och tryck den på en t-shirt och skriv Banksy på den, och vi är hemma. Vi kan sälja den.

– Ingen brist på respekt för Robert, jag tycker att han är en briljant konstnär.

"Robert" ska – i linje med tidigare rykten – syfta till just Goldies kollega Robert Del Naja, vilket nu har fått medier som Daily Mail, The Independent och The Telegraph att fundera över sanningshalten.