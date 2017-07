Banksy är britternas favorit

En flicka poserar med en ballong likt Banksys "Ballongflickan" vid en manifestation framför brittiska parlamentet. Arkivbild. Foto: Matt Dunham/AP/TT

"Ballongflickan" – en graffitimålning av den hemlighetsfulle gatukonstnären Banksy är Storbritanniens mest omtyckta konstverk, enligt en ny omröstning.

Den lilla flickan som tappar sin hjärtformade ballong dök upp på en fasad i östra London 2002. Målningen plockades sedan ned och såldes 2014 för 500 000 pund, motsvarande 5,3 miljoner kronor.

Tvåa i omröstningen, som anordnades av teknikjätten Samsung vid lanseringen av en ny tv-modell, blev John Constables nationalklenod "Höskrindan" från 1821. På tredjeplats kom Jack Vettrianos målning "Den sjungande butlern" från 1992.

Annons X

Tre skivomslag lyckades ta sig in bland de 20 bäst placerade: Peter Blakes omslag till The Beatles "Sgt Pepper", Hipgnosis och George Hardies till Pink Floyds "Dark side of the moon" och Jamie Reids "Never mind the bollocks"-omslag för Sex Pistols.