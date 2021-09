Kontanterna försvinner allt mer, visar ny statistik från företaget Bankomat som driver uttagsautomater runt om i landet.

Svenskarna tog ut 30 miljarder kronor från bankomater under första halvåret 2021. Det blir i snitt 480 kronor i månaden per svensk, vilket är en minskning från samma period förra året. Då tog genomsnittssvensken ut 546 kronor per månad.