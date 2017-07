Bankjätten storsatsar på Sverige – pressar boräntor

Danske Bank. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Bankkoncernen Danske Bank överträffar förväntningarna andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 5,8 miljarder, men det blev 6,2 miljarder kronor.

I den svenska verksamheten steg räntenettot till 1,6 miljarder svenska kronor, från 1,4 miljarder kronor motsvarande period 2016. I sin svenska del är Danske Bank kraftigt expansiv på bolån med tydlig räntepress jämfört med flera svenska storbanker.

– Vår marknadsandel på bolån är totalt 4 procent, men på nyutlåning har den vuxit till i snitt 8 procent för de senaste två kvartalen. Första kvartalet var det särskilt Saco-medlemmar som kom in. Och nu har vi precis lanserat ett TCO-samarbete, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Annons X

Vi räknar med att kunna låna lite billigare i svenska kronor.

Klart är att Danske Bank ser tillväxtmöjligheter i Sverige, och att man nu försöker locka heltjänstkunder genom billiga bolån. Därför startar man också ett svenskt hypoteksinstitut för att dra igång upplåning i svenska kronor i syfte att satsa ännu hårdare på svenska bolån i höst.

– Idag lånar vi ofta i euro, men med "Danske Hypotek" som i juni fick grönt ljus från Finansinspektionen i Sverige, räknar vi med att kunna låna upp lite billigare i svenska kronor, säger Berit Behring.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Danske Banks kraftiga tillväxt på bolån pressar just nu tillbaka utlåningen hos jättar som Swedbank och Handelsbanken som har sett sina marknadsandelar på nya bolån minska under våren. På onsdagen uppgav Swedbank att nyutlåningen bromsade från 25 procent på tidigare lån till 17 procent av nyutlåningen under maj.

Klart är att Danske Bank erbjuder räntenivåer nedåt 1,34 procent kopplat till ett sammanlagt engagemang med lån och sparkaptital i banken på minst två miljoner kronor för de kunder som genom sina fackförbund är anslutna till TCO eller Saco. Det är nivåer långt under snittet hos övriga storbanker.

Plockar ni russinen ur kakan genom att vända er till främst fast anställda tjänstemän och akademiker med de här erbjudandena?

– Det försöker alla banker göra, men det är ingen hemlighet att vi ser att just Saco- och TCO-medlemmar är en väldigt attraktiv kundkategori. Men vår tillväxt sker på ett lönsamt sätt i alla segment. Det går att få både god kvalitet på krediterna och god avkastning samtidigt som vi kan utmana de övriga svenska bankerna med bättre konkurrens.

Skönt att prisutvecklingen har avtagit på bostadsmarknaden.

Enligt Berit Behring är det fortsatt god efterfrågan i svensk ekonomi med stark bostadsmarknad som en av de främsta drivkrafterna.

– Samtidigt kan det nog kännas ganska skönt att prisutvecklingen har avtagit på bostadsmarknaden, säger hon.

Att Danske bank nu får ett hypoteksinstitut innebär att man kan ta in kapital via säkerställda bostadsobligationer efter svensk modell. Den första emissionen ska ske efter sommaren. Successivt ska man emittera allt större bostadsobligationer.

Danske Bank som helhet är näst största nordiska bank efter Nordea. Totalt i koncernen steg Danske Banks räntenetto andra kvartalet till 5,7 miljarder danska kronor, från 5,5 miljarder för ett år sedan.

– De nordiska ekonomierna går just nu starkt och Danske Bank tar större del av tillväxten än våra konkurrenter, säger Berit Behring.

Efter rapporten handlades Danske Banks aktie cirka 1 procent ned på en lätt fallande börs i Köpenhamn.