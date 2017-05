”Banken tvingade oss att sälja lägenheten”

Är vi på väg in i en ny kris? Övermod, glömska och risktagande för oss närmare randen, enligt nyckelpersoner som var med under 90-talskrisen. SvD:s serie Skuldstressen rör upp känslor – och mörka minnen. ”Även under 90-talet var det bostadsbrist i storstäderna men priserna föll ändå”, skriver en av alla läsare som hört av sig.