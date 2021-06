Inte vaccinerad mot covid-19? Då blir det stopp i dörren för anställda och besökare hos den amerikanska storbanken Morgan Stanley.

Från och med 12 juli måste anställda och besökare intyga att de är färdigvaccinerade för att släppas in på bankens kontor i staden New York och i Westchester. Personal som inte kan göra det får jobba på distans, enligt The New York Times som har pratat med en källa som citerar en skrivelse från företagets personalavdelning.