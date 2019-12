Låga räntor verkar inte bara stimulera ekonomin utan även barnafödandet. Under 2009, när det blev billigare att låna pengar efter finanskrisen, föddes 14 500 fler barn utöver det vanliga i Storbritannien, enligt en analys gjord av analytiker på den brittiska centralbanken Bank of England. Under de kommande tre åren steg barnafödandet med 7,5 procent.