Bank of England höjer tillväxtprognosen

Stödköpstakten bromsas ned till 3,4 miljarder pund per vecka under perioden maj-augusti, enligt räntebeskedet. Tidigare låg den planerade stödköpstakten på 4,4 miljarder pund per vecka för denna period.

Enligt Bank of England ska detta beslut inte ses som någon penningpolitisk förändring utan ett operativt beslut och slutpunkten för stödköpsprogrammet är oförändrat.