"Bröd och skådespel" – enklare än i detta klassiska koncentrat kan man knappast formulera det erkända patentreceptet för att tillfredsställa vad man kallar folkets behov. Receptets ena hälft, brödet, är i dessa tider föremål för ett rikt analyserande författeri, där bekymrad sakkunskap till fullo klargör områdets vikt. Men frågan är om inte också den andra hälften, skådespelet, vore värd litet mer beaktande, och allvarligt beaktande utan de oundgängliga kåseritonfallen.

Med skådespel menar jag filmen; om någonsin begreppet folkets skådespel blivit förverkligat så är det väl genom filmen. Fullt på det klara med det kanske hopplösa företaget att söka påverka dels massan av slött publikaccepterande, dels de väldiga ekonomiska makter, som stå bakom filmen, vill jag med dessa rader i någon mån försöka belysa denna konstarts sorgliga status quo.

Trots kören av filmentusiastiska röster, som med tusen petitessbevis om kameraåkningar och regissörsoriginalitet försvara denna seklets speciella konst, torde ordet sorglig knappast vara felvalt. För den, som är någorlunda biografbevandrad och inte andligen blind och döv, ligger beviset redan i artikelrubriken. Filmens värld – om man låter sitt inre öga göra en elegant kameraåkning runt de olika områden, de andliga och materiella miljöer, som tillsammans bilda filmens värld, så möts man av en ganska skrämmande syn. Vilken betydelse man sedan ger detta beror ju ytterst på i vad mån man är bekajad med socialt samvete och i vad mån man verkligen tror på filmen. Jag tror absolut på filmen som konstart och som folkuppfostringsfaktor och därför är det min orubbliga mening, att denna filmens förvrängda värld utgör en mycket effektiv broms mot höjande av en kollektiv andlig standard.

Jag är utomordentligt medveten om att mot varje påstående man i sådan riktning gör kan ställas ett motord, att mot varje bevis jag ger på felen i filmens värld kan som motbevis ställas en bra film, en med väsentliga ting sysslande film. Nej, dock icke mot varje. Medan jag ännu är kvar i början på den långa raden olämpliga filmer måste mina eventuella motståndares arsenal bli tömd, flera äro inte de etiskt och konstnärligt – märk etiskt och konstnärligt – bra filmerna. Sedan kan man påvisa vissa yttre drag, som göra en undermålig film acceptabel och en acceptabel film berömvärd, men de dugande filmernas karaktär av undantag kommer man svårligen ifrån. Och så länge de dåliga filmerna äro regeln och man får de goda endast såsom oaser att pusta ut, i så länge är en ropandes röst i öknen berättigad. Med regel menas inte, att filmproducenterna inte förmå förverkliga sina goda intentioner, att bristfälligheten alltså skulle bero på vilja men inte kunna, utan regeln innebär det ofrånkomliga faktum, att den värld filmproducenterna vilja föra in sin publik i av princip, som konsekvens av ekonomiska publiksmakskalkyler, är en ond värld som i inte ringa mån hindrar den existerande att bli något bättre.

Publikens värld är en, filmens bör vara en annan. Självfallet gå inte människor på biograf för att få se exakt detsamma de vardagligen ha omkring sig. De gå, om man vill uttrycka saken fint, för att i någon mån fly från en oftast inte alltför glad verklighet. Filmen kunde då antingen föra dem till en värld, som är fullkomligt en annan än den givna, en värld av bara ljus och bekymmersfrihet och fantasteri. Eller den kunde ge dem en värld, som via konsten tangerar deras egen, som på ett högre och klarare och mer "söndagsaktigt" sätt belyser deras egna problem, som på ett gärna roligt, gärna spännande, gärna vilsamt sätt ger dem en känsla av att deras eget lilla öde dock är ett öde; filmen kunde i sin konstnärliga värld som problemställare, som strålkastare eller som rolighetsminister ge sin publik betydligt större upplevelser till hjälp i det dagliga än vad någon annan konstart kan.

Ingendera av dessa två vägar har filmen valt. Den har i stället valt att, som regel, ge sin publik en värld, som visserligen tangerar publikens men på ett förljuget och förfalskat sätt, som vrider människors syn och önskningar in i falska spår, som idealiserar de sämsta mänskliga instinkterna och gör svart till vitt på ett mästerligt förvirrande sätt.

Man kan börja med ett mycket dunkelt och mycket vidsträckt hörn av filmens värld: lyxerotiken. Ordet torde knappast stå att finna i någon ordlista, men det är ganska talande. Utrymmet tillåter inte namngivande av det otal filmer, som falla under den rubriken, men faktum kvarstår, att de höra till dem, som framföras med den största pretentionen och helst kopplas ihop med någon snedvriden "modern" erotisk problemställning. I ett annat sammanhang har jag haft anledning beröra kapitlet filmens falska kvinnoskildring och skall alltså inte göra det här; av det följande kommer nöjaktigt att framgå att kvinnan bildar den röda tråden inom filmens värld. I den lyxerotiska filmtypen kan hon ha olika funktioner. Populärast är väl älskarinnan, en skön och högeligen heroisk person, som antingen med ett mord djärvt och efterföljansvärt klarar upp sina erotiska svårigheter eller på något annat likvärdigt sätt tar sig fram på kvinnans enda rätta väg till millionärens sängkammare. Detta gör hon, placerad i en miljö hissnande full av lyx och i toaletter som kosta en reguljär månadslön metern.

Från lyxerotiken till brottet är steget inte långt. Kriminaliteten är på modet inom filmen och intet ont i det, fast det låter illa, om filmen hölle sig till motiv, där spänning och detektivgenialitet ge publiken samma tvåtimmarsnöje som en bra detektivroman. Men filmen stannar inte där. Den omfattar all sorts kriminalitet, från något sorts gangsterromantik till ytligt sett gripande men i grunden snedvridna passionskonflikter. I många fall är det bestickande elegant och spirituellt gjort, i många fall med en högtstående konstnärlig naturalism, men om man gjorde statistik på det antal timmar, som svenska folket per vecka tillbringar i brottets värld, kanske de förmildrande omständigheterna inte bleve så mycket värda. Mellan hederlighet och ohederlighet är gränsen ytterst vag. En inbrottstjuv kallas gentlemannatjuv och detta plus hans charmfulla väsen och framgångar hos kvinnorna ställer hans yrkesval utanför alla moraliska bedömningsgrunder. Ett mord är inte ett mord, det är en skön och välklädd kvinnas självförsvar eller en på annat sätt berömvärd gärning; överhuvudtaget hållas inga gängse begrepp i sär, den idoga flirten med kriminaliteten fortgår film efter film. "Kanske ett brott", "Bekänn!", "Skottet i daggryningen", "Ett drama i natten", "Gentlemannatjuven", "Mordet i Främlingslegionen " – med dessa filmtitlar vill jag alls inte påstå, att de uppräknade filmerna höra till de fördömliga, endast påvisa, att filmen har vänt på satsen: intet mänskligt skall vara mig främmande, till det pekuniärt mer givande: intet omänskligt skall vara mig främmande. Yttersta området för denna regel är den rena skräckvärld filmen även gjort till sin, men om dessa speciella filmers laborerande med lik och monstra av olika storleksgrader, i det enkla syftet att väcka publikens otillständigaste instinkter, kan väl knappast mer än en mening råda.

Ett försök till kartritning av filmens värld är inte lätt, det ena området flyter in i det andra, kriminaliteten kopplas ihop med lyxen, lyxen med det förfalskade erotiska nutidsproblemet etc. Men det största området är utan tvivel den falska romantiken. Att exakt precisera vad det är i filmromantiken som är falskt är heller inte lätt, man känner av instinkt den djupa klyftan mellan verklighetens äkta och filmens konstgjorda romantik och man reagerar i kraft därav. I de flesta fall är den på ett så oförblommerat sätt hopkopplad med pengar och rikedom att den romantiska glorian blir litet för guldförgylld. Hon är fattig och han är rik, då gäller det att med några klassiska kvinnliga knep nå den enda sanna lyckan: man med pengar. Eller han är fattig och hon är rik, då är situationen något mer komplicerad, men betingelsen för romantiken är ändå underförstått densamma: att pengarna stanna inom familjen. När romantiken inte kretsar kring millionen så kretsar den kring dygden och även där med en falsk inställning. Om en filmkvinna är dygdig är hon det på ett så kursiverat och högdraget "hur-vågar-Ni"-sätt att situationerna stundom bli äckligt förljugna. Och är hon inte dygdig så är det en lika stor att icke säga större anledning till glorifiering, då är det Kärleken, den specifika filmkärleken, som ursäktar varje om än aldrig så ansvarslöst felsteg. Ordet synd existerar praktiskt taget inte i filmens värld, följaktligen heller inte dess ofta mycket litet romantiska konsekvenser, och frågan är, om en publik som har all anledning räkna med båda dessa fakta, i längden kan vara betjänt av att få dem så tekniskt fulländat borttrollade. Heter en film Syndare i Söderhavet eller Vackra synderskor, så är det inte en sekund meningen att man skall reagera i någon annan form än: Ack att man vore där – eller Ack att man vore som de.

En specialpopulär form av filmromantik är operetten med alla dess variationer. I många fall äro dessa filmer fullkomligt oskyldiga, graciösa, förfinade och med sina musikaliska sagohov för långt borta från denna världen för att åstadkomma någon begreppsförvirring. Men operetten har en underavdelning, de halvrealistiska sångkomedierna, och där är romantiken ofta av ett ganska tvivelaktigt slag: den fattige chauffören måste bevisas vara greve eller förklädd storfurste för att slutet skall bli gott, världskrig och andra fataliteter tas med på ett hörn för att ge anledning till missförstånd mellan de älskande, den sångbegåvade manliga mannekängen med sitt erotiskt initierade leende blir hjältefigur, natten blir den enda tid på dygnet, då det lönar sig att leva, osagt hur, och så vidare genom alla denna filmtyps fasetteringar.

Hur mycket skönlitteratur och världshistoria filmen annekterat är svårt att säga och hur mycket den förfalskat är lika svårt – med några procents ytterst värdefulla undantag stämma siffrorna. Exemplen på av filmen – enligt filmens i det föregående påpekade intentioner – förfalskad litteratur och historia skulle kunna bli en omfångsrik lista. "Lily Christine", "Anna Karenina", "Sherlock Holmes" – blott tre exempel på litteratur av i sig själv högst olika karaktär, som av filmens publikfriande syn på tingen gjorts om till något helt annat än de ursprungliga författarna avsett. Likaså på de områden man kan räkna till historien: Rasputin, Mata Hari, Nero, Kamrat Kylenkos älskarinna, varför inte Tändstickskungen – alla ha de förminskats till för filmen passande mått och försetts med av filmen sanktionerade egenskaper och alla göra de sitt till att trubba av publikens redan förut slitna sinne för historisk äkthet och respekt för historisk sanning.

Ovanstående är bara några få och onyanserade stickprov ur de andliga ingredienser med vilka filmen arbetar. Området är om man så vill outtömligt, och skulle till fullständigare exempel även fogas belysande undantag vore artikelformen knappast den rätta eller tillräckliga. Man kan också invända, att en så ensidigt kritisk inställning vittnar om en föga stark tro på filmpublikens egen sunda reagensförmåga. Sant, men en underskattning av denna reagensförmåga är betydligt mindre farlig än den långt vanligare och mer likgiltiga överskattningen. Starkast bevisas det berättigade i en dylik kritik av filmens värld om man försöker tänka efter, vad filmen skulle kunna bli. Den har alla möjligheter när det gäller att göra sig hörd. Den skulle kunna bli den stora gripande verklighetsskildraren, den stora väckande problemställaren, den stora sunda nöjesspridaren. En och annan gång, i en och annan ärlig film, har den bevisat dessa enastående möjligheter – "Brytningstider", "Ångest", "Rebellen", "Mannen som spelade Gud", "En av de många", "Berlin–Alexanderplatz", "Två lyckliga hjärtan", "På fjället i sol ","Wien dansar och ler" och många andra fram till det just nu aktuella strålande exemplet "Cavalcade" – och var gång vill man tro, att en ny vind börjat blåsa inom filmen. Men för var gång har det åter blivit jolmig stiltje. Att det dock går framåt är det ingen tvekan om; att statistiken mellan ur djupare synpunkt bra och dålig film för varje år blir mer glädjande är ett faktum. Men det går för långsamt; om någon värld behöver en revolution så är det filmens. Filmen har gjort till sin uppgift att bedöva när dess uppgift vore att väcka, vore att bli ett tidens språkrör i stallet för ett tomt nöjesbuller. Och vad detta tidens stora språkrör borde predika är inte småpjollriga kärleksproblem, inmängda i bestickande fördärv och förljugenhet, utan långt väsentligare ting. Söker man bevis torde en enda blick på världen runt omkring oss vara nog.

