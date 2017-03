Band of Horses till Way Out West

Band of Horses. Arkivbild. Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT

Det amerikanska indierockbandet Band of Horses och den irländska singer-songwritern Lisa Hannigan ska spela på Way Out West i sommar, meddelar festivalen.

Band of Horses slog igenom för den stora publiken för tio år sedan och har släppt fem album, varav det senaste ”Why are you ok” kom i fjol. Lisa Hannigan debuterade 2008 och hennes senaste album "At swim" hyllades av kritikerna förra året.

Way Out West äger rum i Göteborg den 10–12 augusti. På festivalen uppträder även artister som Lana Del Rey, Frank Ocean och Major Lazer.