Band of Horses lär sig slappna av

Indierockband som bildades 2004 i Seattle. Efter många olika uppsättningar består bandet idag av Ben Bridwell, Ryan Monroe, Creighton Barrett, Matt Gentling. Richard Fitzpatrick, Ian MacDougall.

Största hitlåtar: ”Funeral” och ”No one's gonna love you”.

Diskografi i urval: ”Everything all the time” (2006), ”Cease to begin” (2007), ”Infinite arms” (2010) , ”Mirage rock” (2012), ”Why are you ok” (2016).