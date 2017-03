Drake tidigare i januari i O2 Arena, London. Foto: Insight media/IBL

Drake

Om vi för enkelhetens skull får lust att mäta popmusik i antalet spelningar på Spotify så är Kanada numera en ordentlig supermakt. För endast ett par veckor sedan fyllde The Weeknd Globen, och i höstas sålde Justin Bieber ut hela Tele2 Arena. Båda är de från Kanada och tillika två av de mest spelade artisterna på musiktjänsten. Men, störst av dem alla är ändå landsmannen Drake från Toronto – med hela 4,7 miljarder uppspelningar förra året är han den mest streamade artisten någonsin.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Hans influenser på andra artister inom den utökade r&b-genre som de facto utgör dagens popmusik är så stor att det går att driva ett hyfsat intressant samtal om topplistornas läten innan och efter Drake. Och hans ”Hotline Bling” från 2015 är just en sådan där låt som kommer dyka upp i framtida dokumentärer om detta decennium, och även de som idag avfärdar honom kommer få något nostalgiskt i blicken och känna sig delaktiga i historiekonstruktionen.

Tredje gången gillt i Globen för Drake, efter spelningar 2012 och 2014, så stiger han upp på scenen ur en lucka i golvet och arbetar upp stämningen med ”Trophies” och det självklara valet ”Started from the bottom”. Det är stundtals svårt att ta in att detta är världens kanske största artist just nu. I jeans och gul Stone Island-jacka med luva ser han ganska oansenlig ut, han hade lika gärna kunnat stå obemärkt i ett hörn inne på Coop Forum i Västberga och skrapa en triss-lott. Det hade inte Beyoncé kunnat göra i sina scenkläder.

Annons X

Även scenshowen är aningen modest i början, men den växer sakta. Några höga knallskott och värmande eldklot i all ära, men det som gör showjobbet är ändå en hypnotisk ballongföreställning. Att belysta ballonger som i formationer hissas upp och ned från taket kunde skapa en sådan suggestiv stämning var nog en ny insikt för många.

Framför allt så klär han sig enbart i Stone Island… Det bildar en aningen märklig kontrast mot hans stundtals sammetslena soul.

Det har inte ens gått sju år sedan Drake albumdebuterade, men han har redan arbetat upp en sådan rad av hits att han måste skynda fram för att inte göra någon besviken. På den amerikanska ”Summer sixteen”-turnén förra året hann han klämma in 52 låtar i setlistan, men på den europeiska delen av denna ”Boy meets world”-turné har han bantat ned antalet till strax över 30 låtar. Höjdpunkten innan han plockar fram sin allra säkraste kort heter ”Feel no ways”, där han dekonstruerar Malcolm McLarens gamla breakdance-experiment ”World famous” till en känslosam soul.

Överhuvudtaget är Drakes nyvunna anglofili spännande, han gör i vår hela åtta spelningar i London och till spelningen i Stockholm har han med sig Peckham-rapparen Giggs. Men framför allt så klär han sig enbart i Stone Island, ett klädesmärke som sedan länge förknippas med brittisk casualkultur, fotbollsläktare och vrålande mobbar. Det bildar en aningen märklig kontrast mot hans stundtals sammetslena soul. Och när han för en stund kliver av scenen så lämnas vi symptomatiskt nog med rösten av södra Londons soulpojke Sampha i högtalarna.

Efter det hörs några rader ur Timmy Thomas gamla ”Why can’t we live together” från 1972 innan Drake återkommer med nytolkningen ”Hotline Bling” och får Globen att pulsera i en extas som sträcks ut i den fina ”Hold on, we’re going home”. Just där hörs närheten till The Weeknds numera lättsmälta popsoul, även om Drake inte riktigt tar popklivet lika fullt ut. Den lätt karibiska touch som präglar förra årets monsterhit ”One dance” har också blivit något av den nya Drakes signum, och omgärdad av ”Too good”, ”Controlla”, ”Work” och ”Pop Style” har han inga svårigheter att vrida upp en redan trissad stämning ytterligare.

Han vet var han har sin publik och hur han ska domptera den, och när han efter två timmar avslutar med ”Legend” knyter han ihop den imponerande säck av soul som han började väva redan på ”Started from the bottom”.