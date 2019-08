Bakterier i OS-vattnet stoppade simningsdel

Med ett år kvar till OS och Paralympics i Tokyo fortsätter staden att ha problem med väderförhållandena. Den höga värmen har bland annat gjort att flera tävlingar i augusti har tidigarelagts – så som lördagens tävling i paratriathlon som även ses som test inför nästa års spel.

Paratriathlon-tävlingen stötte på ytterligare problem under tävlingsdagen då simningen ställdes in på grund av för höga bakteriehalter i vattnet. Tester visade att mängden E.coli-bakterier var dubbelt så hög än vad som får vara i vattnet, varpå tävlingsledarna ställde in.