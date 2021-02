Över 400 läsare har redan mejlat in sina gissningar. Det kommer fler bilder under veckans gång som underlättar jakten på rätt plats. På fredag kommer lösningen tillsammans med en intressant historia där detta hus är i fokus. Ni får då möta barnbarnet till en person som ensam kom till Sverige som 14-åring och flyttade in i detta hus 1936. En annan ledtråd är att huset byggdes samma årtionde. Mejla gärna en gissning till mittstockholm@svd.se.

Så här såg ju första bilden ut: