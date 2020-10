Baka veganskt – så gör du klassikerna växtbaserade

Ballerinakex

25 kex

Deg

200 g mjölkfritt margarin, tärnat

1/2 dl strösocker

5 dl vetemjöl

2 tsk vaniljsocker

1 msk vatten

2 msk kakao

Fyllning

100 g mörk choklad, hackad

100 g nötkräm

1. Mixa ihop margarin, socker, mjöl och vaniljsocker till ärtstora bitar i en matberedare. Häll ner vattnet och mixa snabbt ihop.

2. Dela degen i två bitar. Arbeta snabbt ihop den ena delen på arbetsbordet. Plasta in och låt vila i kylskåpet minst 30 minuter.

3. Arbeta in kakaon i den andra degbiten. När du har en smidig deg plastar du in även den och låter vila minst 30 minuter i kylen.

4. Sätt ugnen på 200 grader.

5. Kavla ut chokladdegen till ca 3 mm tjocklek. Ta ut rundlar om ca 6 cm och lägg på plåt med bakplåtspapper. Kavla ut den naturella degen likadant. Ta ut ett hål i mitten med kakmått, kork eller tyll. Lägg på plåt med bakplåtspapper.

6. Grädda kakorna 8–10 minuter tills de börjar få färg i kanterna. Ta ut och låt svalna helt.

7. Smält chokladen försiktigt i mikron eller över vattenbad. Blanda ner nötkrämen och smält ihop. Låt stelna till lagom fast konsistens i kylskåpet.

8. Spritsa en klick nougatfyllning på varje chokladkaka. Lägg på en ljus kaka och tryck till lätt.

