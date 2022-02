Bagges plan för finalen: Närma sig publiken

Det var Anders Bagge och hans bidrag ”Bigger than the universe” som först skickades vidare från lördagskvällens deltävling i Melodifestivalen. Att det betyder att han ska sjunga igen i finalen den 12 mars verkar inte ha sjunkit in än.

– Oj, ja just det, säger en tårögd Anders Bagge när kamerorna har slocknat.