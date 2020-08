Misstänkt granat i sjö – paus i badandet

En badplats i Eskilstuna fick spärras av under måndagskvällen efter att polisen fick in samtal om att en misstänkt granat hittades i vattnet, vilket SVT Nyheter Sörmland rapporterat om. Men det var först under tisdagen som polisen kunder undersöka föremålet närmare.

– Bombskyddet och dykare är på plats och föremålet kommer att oskadliggöras, säger Mikael Ehne.