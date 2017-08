Badou Jack världsmästare igen

Född: 31 oktober 1983 i Stockholm.

Smeknamn: "The Ripper".

Bor: Las Vegas, Nevada, i USA.

Familj: Frun Yasemin och parets 1,5-åriga dotter Malaniyah.

Längd: 185 cm.

Proffsdebut: 6 juni 2009.

Viktklass: Lätt tungvikt (79,3 kg).

Proffskarriär: Fyrfaldig WBC-världsmästare i supermellanvikt 2015–2017, innan han bytte viktklass till lätt tungvikt i januari. Totalt 24 matcher, 21 segrar (12 på knockout), 2 oavgjorda och 1 förlust.

Övrigt: Har gambisk pappa och svensk mamma. Boxades för Gambia, och var fanbärare, under OS i Peking 2008. Flyttade till USA för ett tiotal år sedan. Tränade med Alexander "The Mauler" Gustafsson, nu MMA-fajter, under sin tid i Djurgårdens boxningsklubb under tidigt 2000-tal.