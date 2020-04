Lägre vinst än väntat för Amazon

E-handelsjätten Amazon har ökat sin omsättning rejält i coronatider. Under de första tre månaderna omsatte bolaget 75,4 miljarder dollar, en ökning från 59,7 miljarder förra året. Det är högre än analytikernas förväntningar på 73,6 miljarder dollar.

Vinsten blev dock lägre än väntat: 5,01 dollar per aktie, jämfört med prognosen på 6,25 dollar och en rejäl minskning från 7,09 förra året. Amazon Web Services, en viktig del av bolaget som bland annat sysslar med molntjänster, drog under kvartalet in 10,2 miljarder dollar. Även det är en flopp, analytikerna hade väntat sig 10,3 miljarder.