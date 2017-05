Både dollarn och pundet backar

Foto: Karel Navarro/AP

Fed-chefen i Chicago, Charles Evans, sade i ett tal under natten mot tisdagen svensk tid att det viktigaste sättet för centralbanker att försäkra sig om ett motståndskraftigt ekonomiskt och finansiellt system är att försäkra sig om att nominella räntor håller sig över sin effektiva nedre gräns.

"Det viktigaste sättet att göra så är för centralbanker att vara tydliga med att de kommer använda vilken policy som än är nödvändig för att nå sina mål", sade han.

Fed-chefen i Dallas, Robert Kaplan, sade i ett tal på måndagskvällen att han fortfarande ser tre räntehöjningar under 2017, inklusive höjningen i mars, som "ett rimligt grundscenario för den kortsiktiga banan för federal funds räntan".

Annons X

"Penningpolitisk ackommodering är inte utan kostnad. Det har varit min erfarenhet att påtagliga obalanser ofta är lättare att se i efterhand och kan vara smärtsamma att adressera", sade han.

Robert Kaplan upprepade också att han anser att det är rimligt att påbörja processen med att krympa Feds balansräkning "någon gång senare i år".

Han sade vidare att senaste tidens inflationsutfall sannolikt inte indikerar en svagare trend, även om de har varit svaga.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

"I takt med att lediga resurser försvinner från arbetsmarknaden borde huvudinflationen nå eller överträffa Feds 2-procentsmål på medellång sikt", sade han.

Pundet backade under natten efter ett misstänkt terrordåd i Manchester sent på måndagskvällen till 1:2974 men har under morgonen återhämtat sig och handlas nära 1:30.

En bomb exploderade utanför Manchester Arena efter en konsert och enligt myndigheter i staden har 19 personer dött och omkring 60 skadats.

Storbritanniens premiärminister Theresa May meddelade under natten att kampanjen inför nästa månads parlamentsval kommer avbrytas. Samma budskap kom även från Labourledaren Jeremy Corbyn liberaldemokraternas Tim Farron.

Preliminärt inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin backade till 52,0 i maj från 52,7 i april.

Markit-ekonomen Paul Smith sade i en kommentar att maj-PMI signalerade en bred avmattning i tillverkningsindustrins tillväxt. Delindex för produktion, nya order och sysselsättning steg alla i långsammaste takten sedan november.

Under dagen väntas bland annat preliminär PMI från EMU. Commerzbanks ekonomer tror att PMI mycket väl kan ha toppat eftersom impulsen från den globala ekonomin verkar ha försvagats. De pekar på att globala inköpschefsindex utanför euroområdet sjönk i mars och april.

Under tisdagen väntas också preliminär PMI för maj från Markit och IFO-index för maj från Tyskland.

På den svenska makroagendan väntas arbetslöshet för april från SCB.

Arbetslösheten väntas ha stigit till 7,1 i maj från 6,8 i mars, ej säsongsrensat, enligt SME Direkts enkät bland analytiker.