Det finns ett fantastiskt TED talk från september 2016 där David Autor ställer den intressanta frågan: "why are there still so many jobs?" Autor beskriver hur mekanisering och automatisering påverkat våra ekonomier i drygt 100 år och att trots att mängder av jobb försvunnit har antalet jobb ändå ökat. Han konstaterar att år 1900 var 40 procent av alla amerikanska jobb på en bondgård. I dag är det mindre än 2 procent. Det är inte för att USA äter mindre.