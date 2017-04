Backyard Babies förband till Guns N' Roses

Backyard Babies och Dregen blir förband till Guns N' Roses. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Svenska Backyard Babies blir förband på Guns N' Roses Sverigespelning i sommar. De får sällskap av brittiska The Darkness, som också öppnar för bandet, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

De amerikanska rockveteranernas konsert på Friends Arena i Solna den 29 juni är den första i Sverige med sättningen Axl Rose, Duff McKagan och Slash på samma scen sedan 1993. När det blev känt att bandet skulle ge sig ut på "Not in this lifetime tour" sålde de över en miljon biljetter på ett dygn och turnén är fjolårets mest framgångsrika rockturné.