Backhjälten Albelin ska fälla Sverige

Den förre storbacken, Stanley Cup-vinnare med New Jersey två gånger, hyllades nyligen på Hovet inför Sverige–Ryssland för sina insatser i svenska landslaget och att han valts in i Hall of fame.

Men nu är det vardag igen. För Albelins del innebär det assisterande tränare i det schweiziska A- och juniorlandslaget. Han är också scout för Toronto. Schweiz tränade runt lunchtid på onsdagen, ungefär samtidigt som Tre Kronor anlände till Paris.

– De spelar mer aggressivt sedan (Rikard) Grönborg tog över, det måste vi vara medvetna om, sade Albelin till schweiziska journalister.

Albelin har ansvar för backarna och spelet i numerärt underläge i det Schweiz som leds av förre landslags- och NHL-spelaren Patrick Fischer, 41. Det schweiziska laget har tagit poäng i alla sju matcher i VM och en av fem segrar kom mot Kanada.

Albelin fick frågor om han hade haft mycket kontakt med folk hemifrån Sverige inför mötet:

– Nej, jag stänger av och avskärmar mig från allt sånt där under VM. Det blir som en vanlig match.