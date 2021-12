På en filmsnutt som flimrade förbi på mina sociala medier för några år sedan kunde jag se en liten brittisk tjej, nio-tio år gammal kanske, som skulle lyssna på en AC/DC-låt för första gången och sedan avge ett omdöme. Några sekunder in i dånande gitarriff och hes skriksång såg hon härligt sprallig ut och sa: ”This music makes me feel … that I can do anything I want!”

Sjutton år unga Aya Kanbars debut ”Hyperverklighet” får mig att känna samma puerila uppsluppenhet. Det finns någonting oförväget smittsamt över dikterna som kallblodigt lånar från reklamspråk, kontaktannonser, poplåtar och neonskrift. Ja, när jag tänker på dikterna har de ett slags lyster över sig, som vore bokstäverna färglagda. Men så är också ”Hyperverklighet” fullproppad med ord som ”paljetter”, ”glitter”, ”strass”, ”safirer”, ”karameller” och till och med en rosa fliptelefon.