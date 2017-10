Axel Hellman: Brutet Iranavtal ger ökade spänningar

Under den amerikanska valkampanjen var hot om att riva upp kärnvapenavtalet med Iran en central del av Donald Trumps utrikespolitiska plattform. Sedan han blev president har han hittills valt att fortsätta USA:s åtaganden under avtalet, men ständigt antytt dess osäkra framtid – senast i sitt tal inför FN:s generalförsamling i New York. Bland annat kallade presidenten avtalet för ”genant” och försäkrade sina lyssnare att de inte hört det sista i frågan.