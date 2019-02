Avsiktlig attack släckte valsajt

Sajten var onåbar under lång tid när rösträkningen pågick. Valmyndighetens pressekreterare förklarade att det sannolikt berodde på att alltför många personer gick in där samtidigt. Men i en rapport om valet konstaterar myndigheten nu att "vår webbplats var svår att nå under valnatten på grund av att den utsattes för en överbelastningsattack (Denial of Service, DoS)".