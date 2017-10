”I want to be a kändis / I want to be a kändis / villa uppå Lidingö…” Vilgot Sjömans sångrader hörs tidigt, som ett varsel om en film på väg att födas under en lycklig stjärna, med uppmärksamhet och framgång för de medverkande. Den direkta förevändningen lär dock ha varit regissörens krossade hjärta; Monica Zetterlund som med sin stigande stjärna funnit ny partner och köpt hus på Stockholmsön. Något som emellertid inte skulle hindra en snart mycket lönsam filmskapare att byta lyan i stadens södra delar mot en våning på Östermalm.