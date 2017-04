Dead by Beauty and the Beast

När duon Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir, aka Beauty and the Beast, iscensätter sitt nya verk ”Dead” känns det inte som en slump att Marina Abramovićs utställning ”The cleaner” pågår på Moderna museet, nästgårds med MDT på Skeppsholmen. För ”Dead” är en seans som för tankarna till performancekonstens historia, framför allt till 1960-talets orgiastiska, rituellt färgade (naken)akter som konfronterade och utmanade publiken med frågor om sexualitet, gränser och kropp – gärna med feministiska förtecken.

Men om just Abramović i sina tidiga verk var mer av flagellant, så hyllar Beauty and the Beast lusten och en kvinnlig, erotisk kraft av vampyristiskt slag som både Munch och Strindberg på sin tid gärna skildrade med skräckblandad intensitet.

Associationerna fladdrar gärna likt ljuslågor inför duons framträdanden. De lånar, leker och utforskar kulturella stereotyper som de skruvar till några varv utan att tveka inför det överdrivna, groteska eller smaklösa – som burlesquen fast utan sedesam korsett. Deras stora hit, betitlad just ”Beauty and the Beast” och belönad med Prix Jardin d'Europe på Impulstanz i Wien 2013, var en konsert-dans-show där duon tog plats och levde ut på scenen likt manliga rockstjärnor.

Den satanistiska Kiss- och Alice Cooper-sminkningen hänger med även nu, då duon välkomnar publiken in i ett intimt svart tält som spänts över scenen. Gravljus och ekande, tung musik ramar in denna dödsmässa klädd i dekandens. Det som börjar med en ganska rar poesiuppläsning av två häxor, låt var med hesa röster och fokus på kvinnans fantastiska underliv, mynnar ut i en pornografisk show som gör oss alla till voyeurer. Här återtas den exploaterade kvinnokroppen genom fysisk, konkret handling som inte sparar på blottat hull och intima detaljer.

Artisterna tar en risk med sin explicita form, men duons attityd är i grunden omfamnande och avväpnande humoristisk. De slår ett slag för det icke-perfektas skönhet, för systerskap och ömhet bakom alla poser. Halla Ólafsdóttirs leende spricker upp bakom stirrande ögon. Blodet rinner i form av vin ur en bag-in-box-påse som vi alla kan smaka. ”Dead” är en grovt utformad nattvard som bejakar det mörka och kåta; den lilla döden. Ingenting för dem som gillar lagom men en upplevelse som inte liknar något annat.