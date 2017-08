Aviciis nya ep sågas

Avicii spelar under fredagen på musikfestivalen Summerburst på Gärdet i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

På torsdagen släpptes Tim Berglings nya ep "Avici". Svensken har på det sexspåriga släppet samarbetat med artister som Rita Ora, Aluna George, Vargas & Lagola, Billy Raffoul och Sandro Cavazza.

Släppet är det första sedan fullängdaren "Stories" 2015 och har varit minst sagt efterlängtat bland fansen.

Men reaktionerna hittills är minst sagt ljumna. Aftonbladets recensent, som ger ep:n en tvåa av fem i betyg, skriver att artisten "fastnat i en ängslig återvändsgränd".

"Problemet är att han inte bryter ny mark längre, varken för sig själv eller för andra. 'Avici' är ett ängsligt och fuktigt finger i luften", skriver tidningen.

Även Dagens Nyheter ger "Avici" en tvåa i betyg och menar att artisten i dag sysslar med elektronisk vispop snarare än elektronisk dansmusik.

"Bergling är proffs på att hitta raka tonföljder som borrar sig in i minnet. Men att skala bort utanpåverket innebär också att brister i berättandet avslöjas direkt. En tramsig syntslinga kan alltid dölja textmässiga plattityder som "You be love/I'll be your lover". Ett artisteri med låtskrivande i fokus däremot kräver modet att gräva djupt. Och där har Avicii ännu en hel del att bevisa", skriver DN.