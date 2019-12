Avicii populärast i Sverige under 10-talet

Tim "Avicii" Bergling har släppt tre album de senaste tio åren, det sista postumt efter hans bortgång i april 2018. Nu toppar han Spotifys lista över årtiondets mest strömmade artister i Sverige. Dessutom är hans superhit "Wake me up" den mest spelade låten i Sverige under 10-talet. Hans och Sandro Cavazzas låt "Without you" är den femte mest spelade låten under decenniet.