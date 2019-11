Avhoppad spion vittnar om Kinas påverkan

"Jag har personligen varit involverad och deltagit i en rad spionaktiviteter", meddelar Wang Liqiang i ett formellt och edsvuret uttalande han lämnat till Australiens säkerhets- och underrättelsetjänst Asio.

Wang befinner sig i Australien där han söker politisk asyl och regeringens beskydd. Han är den första kinesiska agenten som träder fram i det offentliga på detta vis, rapporterar The Age , The Sydney Morning Herald och tv-programmet 60 Minutes, som gemensamt tagit sig an Wangs vittnesmål.