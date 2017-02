Avgörandets stund för Betsy DeVos

Elisabeth "Betsy" DeVos, affärskvinnan som Donald Trump vill se som utbildningsminister. Foto: Carolyn Kaster

Michiganrepublikanen, miljardären och filantropen DeVos har länge förespråkat alternativ till den allmänna skolan, bland annat genom en modell där allmänna medel används för en typ av skolpeng som familjer kan använda för att betala för privatskolor.

59-åringen leder organisationen American Federation for Children, som förespråkar fria skolval, och sitter i styrelsen för stiftelsen Foundation for Excellence in Education, som arbetar med utbildningsreformer. DeVos var en drivande kraft bakom staden Detroits friskolesystem som i efterhand kritiserats eftersom eleverna nått svaga resultat i nationella mätningar, skriver bland andra The Washington Post.

Demokraterna och lärarfack har opponerat sig mot DeVos och hävdat att hon kommer att nedmontera USA:s allmänna skolsystem.

Vid sidan av sitt engagemang i utbildningsfrågor leder DeVos ett investeringsbolag som bland annat fokuserar på miljövänlig energi. Hon var ordförande i Michigans Republikanska parti mellan 1996 och 2000. Under fjolårets valrörelse stödde hon först republikanerna Jeb Bush och Carly Fiorina och senare Marco Rubio.