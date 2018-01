Avgastester på både apor och människor

Süddeutsche Zeitung och Stuttgarter Zeitung rapporterar att bilföretagens gemensamma forskningssatsning EUGT använt sig av ett 20-tal försökspersoner i Aachen som fick inandas kväveoxid, en giftig gas som bland annat finns i dieselavgaser. Uppgifterna kommer bara ett par dagar efter att The New York Times i sin tur, avslöjat att Volkswagen låtit stänga in apor i ett lufttätt rum för att därefter låta djuren titta på tecknade tv-serier samtidigt som de inandades avgaser från en Volkswagen Beetle.