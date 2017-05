Avgasfria batterifärjor pionjärer i Öresund

Två av HH Ferries fyra färjor mellan Helsingborg och Helsingör ska bli batteridrivna.

Varje färja utrustas med 640 batterier, som ryms i fyra battericontainrar på övre däck. Tillsammans väger de nästan 60 ton.

Fullt uppladdade ger de över 4 000 kilowattimmar i effekt, lika mycket som ungefär 70 elbilar.

Färjorna utrustas också med två teknikhus var, som rymmer transformatorer och kylanläggningar till batterierna.

Kylningen görs med vatten, som därmed blir varmt och kan användas i färjans system för air condition.

Laddningen görs när färjorna kommer in till Helsingborg och Helsingör. Med hjälp av en helautomatisk laserstyrd robotarm kopplas batterierna till elnätet på land.

Den första färjan, Tycho Brahe, tas i batteridrift i slutet av juni. Den andra, Aurora, byggs om under hösten.

HH Ferries Group driver färjetrafik i norra Öresund under varumärket Scandlines Helsingborg–Helsingör.

Källa: HH Ferries Group