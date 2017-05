Pat Metheny Quartet

Talang är lusten att göra någonting, för att tala med den belgiske vispoeten Jacques Brel. Pat Metheny var mycket ung när han sökte upp vibrafonisten Gary Burton före en konsert och frågade ifall han kunde få spela med. Han hade övat på gitarren till Burtons skivor i månader.

En uppmärksammad händelse! Burton trodde först att killen var knäpp, berättade han för mig på Skeppsholmens jazzfestival 1989. Han kom sig inte för med att säga nej, och unge Metheny trädde fram som fullfjädrad musiker med en helt egen ton.

Pat Metheny kommer in på scenen med sitt stora leende, all teeth, och spelar ett stycke med olika ljudeffekter, mycket eko. Linda Oh sluter an melodiskt på kontrabasen, pianisten Gwilym Simcock smyger sig försynt in i stänk och flikar, och trumslagaren Antonio Sanchez kommer tassande på cymbalerna, som Rosa Pantern.

Man spelar i konstellationer som piano/bas, gitarr/trummor eller i ett samstämt möte mellan de båda stränginstrumenten gitarr och piano. Hos Simcock hör jag en smältdegel av Chopin, Debussy och sydafrikansk kwela.

Ett möte mellan gitarr och trummor blir till ett veritabelt kraftutbrott. Sanchez behärskar sitt trumset som en hel orkester och får mig att tänka på storheter som Art Blakey och Dave Grohl.

Men det är också fråga om ett ensemblespel i demokratisk anda med en fri och obesvärad konversation. I ett experimentellt, stökigt stycke talar instrumenten ivrigt i mun på varandra.

Pat Metheny utforskar sitt instrument i melodier, rytmer, klanger. Han får gitarren att låta som en cembalo, en mandolin, en sitar, en balalajka.

Och jag drar mig till minnes den omtalade konserten på Draken i mitten på 80-talet då han spelade i tre timmar utan paus, och allt han sa var att folkmusik betydde mycket för honom. Den konserten fortsatte på Fasching, där han jammade med pianisten Elise Einarsdotter.

”An evening with Pat Metheny” är namnet på turnén, och kvällen blir en äventyrlig utflykt på bortåt tre timmar i Methenys häpnadsväckande värld.