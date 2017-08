I sin nya bok har filosofen Daniel C Dennett försökt skriva en historik över medvetandet, från livets uppkomst fram till den artificiella intelligensens intåg. Det är en vildvuxen bok om människans evolution och framtidens teknik som på ett äventyrligt sätt förmedlar en grundläggande optimism.

Daniel C Dennett. Foto: IBL

De två filosoferna hade tackat ja till kryssningen. Arrangören, en rysk mångmiljonär, hade ordnat vad som förmodligen var världens dyraste seminarium i filosofi. Han hade bjudit in yrkesverksamma filosofer och doktorander för att lyssna till de två filosoferna när de debatterade den fråga som under årtionden skiljt dem åt: frågan om medvetandets natur, om vad medvetandet är, hur det uppkommit och kanske också hur det kommer att utvecklas.

Den ene av dem, David Chalmers, hade under åren kommit att omfamna en position som i allt väsentligt reste en mur kring medvetandet. Han förklarade att medvetandet var grundläggande i universum, att det skulle kunna vara en lika elementär kraft som gravitationen. Den andre ansåg att detta är nonsens, att medvetandet egentligen bara är en användbar illusion som evolutionen skapat. Medvetandet är en av frukterna på det livets darwinistiska träd som han såg som urprincipen bakom världen – inte en del av rotverket.

För honom fanns inget mystiskt i medvetandet alls. Det hade utvecklats för att det gav evolutionära fördelar. Vi idoliserar det för att vi så gärna vill vara speciella. Många såg till och med i medvetandet ett fragment av något större, en gudomlighet som han inte heller ville veta av. Det darwinistiska trädet var i sig magnifikt nog, och han ansåg inte att det i denna materialistiska position fanns något avmystifierande eller reducerande. Bara en intellektuell hederlighet.

Annons X

Denne andre filosof var Daniel C Dennett, en av samtidens kanske mest kända kognitionsvetare och filosofer, som producerat en mängd djupa studier i darwinismens filosofi, den fria viljans problem, religionskritik och, förstås, medvetandefilosofi.

Berättelsen om Dennett och kryssningen återges i en essä av Joshua Rothman i marsnumret av The New Yorker. En essä som följer Dennett nära och ger en sorts biografisk recension av hans senaste bok ”From bacteria to Bach and back again” (W W Norton Company). Boken är Dennetts försök att återigen sammanfatta sin medvetandefilosofiska position. Boken är organiserad som en historik: från livets uppkomst till människans evolution, språkets introduktion, civilisationens utveckling och sedan den artificiella intelligensens intåg och vad detta betyder. Det är en vildvuxen bok, den påminner om en engelsk trädgård; prunkande, i ett lättare förfall men rik och spännande, naturlig och ofta unik vad gäller vyer och insikter.

Dennett argumenterar i uppförsbacke. Vi har alla en känsla av att medvetandet måste vara unikt, det måste ha sin egen grund, det finns före världen, det är i någon mån primärt. Vi känner ju det! Det räcker med några sekunder av introspektion för att vi ska uppleva att vi är medvetna, att vi förstår världen. Denna förståelse ger oss sedan förmågan att utforska allt runtomkring oss, använda språket och bedriva vetenskap.

Dennett menar att detta är helt bakvänt, och tyngdpunkten i hans argumentation handlar just om relationen mellan förståelse och förmåga. Det finns, visar han, åtskilliga förmågor som inte alls kräver förståelse. Ta matsmältningen eller hjärtats rytm – centrala förmågor i en levande organism med viss komplexitet. Dessa förmågor har inte att göra med vår förståelse, de existerar eller fungerar inte för att vi förstår dem och vill dem, de drivs av vad Dennett kallar fritt flytande skäl som ordnar sig

i det selektionstryck som driver fram dem.

Förmåga utan förståelse är huvudregeln i naturen, skriver Dennett. Detta var den verkliga omkastningen i Darwins tankearbete. Det behövs ingen intelligent skapare för att åstadkomma all den komplexitet som vi ser i dag, den har skapats av vad Richard Dawkins kallar ”blinda urmakare”. Alla de förmågor naturen besitter har skapats utan förståelse. Faktum är att förståelsen – medvetandet – i sig skapats av alla dess förmågor i samverkan. Förståelsen kommer efter förmågorna, genom dem, inte tvärtom.

Ingenstans är detta tydligare än i datalogin. Alan Turings stora insikt var just detta, att alla sorters beräkningar kunde utföras av en enkel maskin, och dessa beräkningar – denna enorma beräkningsförmåga – existerade helt utan någon särskild förståelse.

Turing och Darwin är fixstjärnor i Dennetts tankevärld och han återvänder om och om igen till dem i boken för att driva hem just denna poäng. Förståelsen är ett emergent fenomen, ett systemfenomen som följer av en mängd mindre anpassningar under det naturliga urvalet eller – som Dennett uttryckt det – en påse med tricks.

Den där känslan du har av att vara medveten, den där introspektionen, den är inget annat än en enorm överskattning av skillnaden mellan förstapersonsperspektivet och andrapersonsperspektivet i beskrivningen av medvetandet, förklarar Dennett. När Thomas Nagel recenserade Dennett i New York Review of Books var det just detta han menade var svårast för läsaren att svälja. Detta är en så grundläggande spänning mellan Dennetts position och vår egen upplevelse av hur det är att vara människa att det blir nästan omöjligt, menade Nagel, att ta Dennetts hållning på allvar.

En konsekvens av detta är att Dennett måste anse att det inte skulle vara någon skillnad mellan en tillräckligt avancerad robot och oss människor. En robot skulle också kunna ha vad vi kallar medvetande, det är inte en unikt mänsklig egenskap. Kanske skulle en robot ha ett annorlunda medvetande, men den skulle ändå kunna beskrivas som medveten.

Den som sett tv-serien ”Westworld” känner igen Dennetts position i den rollfigur som Anthony Hopkins spelar, Dr Ford. Skillnaden mellan människa och maskin är imaginär och kanske skulle det gå att förbättra medvetandet så att det inte drogs med skuldkänslor och smärta av olika slag, utan att för den sakens skull försvaga medvetandet. Det finns ingen skillnad mellan de robotar Dr Ford skapat och människor. De är utformade enligt samma principer. Robotarna är rent av litet lyckligare tack vare det annorlunda utformade medvetandet.

Dennett menar också att medvetandet fortsätter att utvecklas. Med språket kom civilisationen och även den kulturella evolutionen som komplement till den biologiska. Grundelementet i denna kulturella evolution är memerna, analogier till biologins gener. De är idéer eller tankemodeller som också utvecklas, muterar, selekteras ut och sprids i den mänskliga tankevärlden. Människan – och maskinerna – existerar i flera parallella evolutioner, lagrade ovanpå varandra. Ovanpå den biologiska finns en snabbare kulturell evolution som gör det möjligt att förbättra medvetandet och förstärka det så att vi kan komma över de kognitiva gränser som biologin sätter upp för oss. Vi kan nu, säger Dennett med en enkel metafor, ladda ned nya appar till medvetandet som gör oss smartare och som gör medvetandet mer kraftfullt.

I det avslutande kapitlet i boken utvecklar Dennett sin syn på artificiell intelligens. Han har alltid trott att sådan är teoretiskt möjlig, men han trodde länge att den skulle vara opraktisk eller alltför kostsam att bygga. Det tror han inte längre. Nu är han oroad över den, men inte för att han tror att datorerna kommer att revoltera. Dennetts dystopi är inte en där datorerna tar över, utan en där vi lämnar över alltmer till dem utan att inse hur litet de faktiskt förstår.

Han återkommer till distinktionen mellan förmåga och förståelse. Modern maskininlärning har en imponerande förmåga att lösa mycket svåra problem, men inte nödvändigtvis med den förståelse som vi automatiskt tror följer med sådan förmåga. Återigen lurar vi oss själva, och tror att förmåga måste föregås eller åtminstone åtföljas av förståelse. Det stämmer inte, och det förödande resultatet skulle kunna bli att vi lämnar över alltför mycket makt till dessa maskiner trots att de saknar den förståelse som skulle krävas för en sådan överlämning.

I Dennetts modell bör vi inte utforma och utveckla artificiell intelligens för att ersätta människor, utan för att komplettera dem. AI blir en naturlig förlängning av alla de olika förmågor som vi använder för att förstärka vårt eget medvetande, en sorts intellektuell förstärkare som kan låta oss hantera alltmer komplexa problem.

Vår förståelse, som låter oss ställa nya frågor och utforska kreativa lösningar, är vad vi bör fokusera på och använda tillsammans med den nya tekniken. Då kan vi möta en alltmer komplex och snabbföränderlig värld med tillförsikt.

Dennetts bok är ett intellektuellt äventyr, en resa genom frågan om livets uppkomst, medvetandet och framtidens teknik som hela tiden ackompanjeras av en grundläggande optimism. Dennett skriver i dur, trots att han hela tiden anklagas för att vilja reducera det mänskliga till något som inte är magiskt längre. Dennetts syn på medvetandet som något i ständig utveckling, med memer som drivande element, sätter oss i förarsätet. Vi är inte prisgivna åt någon mystisk kvalitet eller utanförliggande kraft som vi inte kan hantera, menar Dennett. Vi är vårt eget ödes seglare.

Tillbaka till båten, duellen och kryssningen. Rothman berättar att en rundfrågning hos doktoranderna gav vid handen att Chalmers vann. Medvetandet, menade de, kunde inte vara så enkelt, det kunde inte vara så materiellt. Nog måste vi vara unika?Dennett förutser att läsaren kommer att landa i samma läger, men skriver i boken att han ger sig ut i syfte att ge oss en chans att tänka om. Vår självkänsla, våra intuitioner, den förrädiska introspektionen, står i vägen. Men ändå – det finns en chans att vi förmår förstå att den verkliga reduktionen av det mänskliga är att förskjuta medvetandet in i mystikens dunkel.

Nicklas Lundblad Fil dr i informatik