Det var väl på tiden. Intrigerna, konflikterna och grupperingarna som hunnit etableras i Marvels 21 filmer tunga universum, vars big bang skedde 2008 med ”Iron Man”, summeras nu med en firmafest av episka proportioner där man hyllar det senaste decenniets biotoppikoner. I somligas ögon må dessa hjältar förkroppsliga ett cyniskt pengamaskineri där muskler kramat själen ur blockbustern, där filmindustrin anpassat sig efter tv-seriernas episodiska format. Men även för en skeptiker är det svårt att inte känna viss blödighet. Trots raketfartstempo är ”Avengers: Endgame” en bitvis rörande svanesång utan post-eftertextscenerna som annars så skickligt brukar göra reklam för nästa film.

Så tar det verkligen slut här? Nej, ett Spindelmannen-äventyr är på väg och det blev nyligen klart att James Gunn får avsluta sin ”Guardians of the galaxy”-trilogi. Bland annat. Men det här är åtminstone den avgörande striden som det byggts upp för i många år. Regisserar gör bröderna Russo, som blivit experter på att hantera en växande ensemble med sina ”Captain America: The return of the first Avenger” (vars originaltitel är ”Captain America: The winter soldier”) ”Captain America: Civil war” och ”Avengers: Infinity war”, varav den senare var del tre i den ”Avengers”-tetralogi som nu avslutas.