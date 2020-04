Norge minskar oljeproduktionen med 250 000 fat per dag i juni och med 134 000 fat per dag under andra halvåret.

"Den totala norska oljeproduktionen i december 2020 kommer att vara 300 000 fat per dag mindre än vad bolagen har planerat. Regleringen kommer att upphöra vid årets utgång" säger olje- och energiminister Tina Bru (H) i ett pressmeddelande..