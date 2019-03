När vi i slutet av detta år ställs inför uppgiften att summera 2010-talet bör Kina få ta stor plats i våra betraktelser. Under det gångna decenniet har bruttonationalproduktionen per capita fördubblats i världens folkrikaste land. Det växande välståndet är märkbart för miljonstädernas medelklass, men manifesteras också genom statens kolossala satsningar på försvar, forskning och infrastruktur. Xi Jinping, av Forbes rankad som världens mäktigaste person 2018, har successivt stärkt sitt grepp om landet och inte stuckit under stol med att han vill att Kina återigen ska bli Mittens rike. Under hans ledning har nationalismen blivit mer oförblommerad och övervakningen mer sofistikerad. De förutsägelser som fanns vid millennieskiftet om att 2000-talet skulle bli drakens århundrade har hittills inte slagit fel.